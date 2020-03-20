Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»

20 Март 2020 2020-03-20T12:35:36+03:00

Но все отделения будут работать в штатном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

Но все отделения будут работать в штатном режиме

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Часть сотрудников свердловского филиала «Почты России» переводят на удаленную работу из-за вспышки коронавируса. Такой приказ выпустил гендиректор компании Максим Акимов.

Так, под «домашний арест» переходят около половины работников Аппарата Управления Общества и 30% офисных работников региональный управлений. Такие меры позволят минимизировать число контактов сотрудников и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусом.

- В офисах усилены меры санобработки, сотрудники, оставшиеся на рабочих местах, обеспечены дезинфицирующими средствами, - отметили в пресс-службе почты. - При их размещении в помещениях соблюдается необходимая безопасная дистанция.

Вместе с тем, все отделения «Почты России» будут работать в штатном режиме. В клиентских залах несколько раз в день проводится влажная уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств и проветривание помещений, а руководители внимательно следят за самочувствием сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU