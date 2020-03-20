Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»
Часть сотрудников свердловского филиала «Почты России» переводят на удаленную работу из-за вспышки коронавируса. Такой приказ выпустил гендиректор компании Максим Акимов.
Так, под «домашний арест» переходят около половины работников Аппарата Управления Общества и 30% офисных работников региональный управлений. Такие меры позволят минимизировать число контактов сотрудников и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусом.
- В офисах усилены меры санобработки, сотрудники, оставшиеся на рабочих местах, обеспечены дезинфицирующими средствами, - отметили в пресс-службе почты. - При их размещении в помещениях соблюдается необходимая безопасная дистанция.
Вместе с тем, все отделения «Почты России» будут работать в штатном режиме. В клиентских залах несколько раз в день проводится влажная уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств и проветривание помещений, а руководители внимательно следят за самочувствием сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU