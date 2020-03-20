2020-03-20T10:45:06+03:00
Общество

Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД

Под внимание ГИБДД попал 51 человек
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге прошли очередные рейды, направленные на поиск водителей, которые перевозят своих детей не по правилам ПДД. Искали нарушителей ранним утром вблизи детских садов. За два часа были проверены десятки машин и было выявлено 51 нарушение правил.

- В ходе рейдов сотрудниками Госавтоинспекции было уделено внимание соответствию выбранных детских удерживающих устройств весу и росту маленьких пассажиров, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. - Гражданам разъяснялось, что применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров.

Такие устройства позволяют на 80% снизить риск травм у детей в возрасте до 4 лет, а у детей от 5 до 9 лет - на 52%. По итогам рейдов было составлено 27 административных материалов в отношении автовладельцев, которые перевозили детей с нарушениями ПДД. Также было выявлено 6 фактов нарушений правил применения ремней безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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