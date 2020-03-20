Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу

20 Март 2020 2020-03-20T10:18:14+03:00

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Юмористка из Екатеринбурга стала участницей телешоу на ТНТ. Марина Шимова уже не первый раз пытается выиграть деньги на проекте «Comedy Баттл». Девушка выступает в жанре стендап, красноволосая уральская красотка рассказывает о тяжелом труде на местном заводе и верных способах для девушки заработать на престижную иномарку.

- Пять лет назад я ради интереса решила сходить на кастинг «Comedy Баттл». Юмором до этого не занималась, написала каких-то шуток и пришла выступать. Креативные директора поняли, что я не имею никого отношения к юмору и пришла без опыта, но при этом посоветовали развиваться в этом направлении. Скорее всего, они всем так говорили, но я поверила и стала заниматься стендапом, выступать в Екатеринбурге. И в прошлом сезоне смогла дойти до полуфинала «Comedy Баттл». В этом году решила участвовать, потому что пошел азарт и появился новый материал, - рассказывает Марина Шимова.

Марина пробует свои силы уже не в первый раз. Несколько лет назад она пыталась пробиться в телевизионный эфир, но не сумела пройти кастинг. А в прошлом сезоне даже сумела дойти до полуфинала. Участники программы борются за 5 миллионов рублей. Уралочку покажут сегодня вечером на телеканале ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU