Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу
Юмористка из Екатеринбурга стала участницей телешоу на ТНТ. Марина Шимова уже не первый раз пытается выиграть деньги на проекте «Comedy Баттл». Девушка выступает в жанре стендап, красноволосая уральская красотка рассказывает о тяжелом труде на местном заводе и верных способах для девушки заработать на престижную иномарку.
- Пять лет назад я ради интереса решила сходить на кастинг «Comedy Баттл». Юмором до этого не занималась, написала каких-то шуток и пришла выступать. Креативные директора поняли, что я не имею никого отношения к юмору и пришла без опыта, но при этом посоветовали развиваться в этом направлении. Скорее всего, они всем так говорили, но я поверила и стала заниматься стендапом, выступать в Екатеринбурге. И в прошлом сезоне смогла дойти до полуфинала «Comedy Баттл». В этом году решила участвовать, потому что пошел азарт и появился новый материал, - рассказывает Марина Шимова.
Марина пробует свои силы уже не в первый раз. Несколько лет назад она пыталась пробиться в телевизионный эфир, но не сумела пройти кастинг. А в прошлом сезоне даже сумела дойти до полуфинала. Участники программы борются за 5 миллионов рублей. Уралочку покажут сегодня вечером на телеканале ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU