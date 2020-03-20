2020-03-20T08:58:05+03:00
Общество

Екатеринбурженку, которая пыталась записать дочку в первый класс по фальшивой прописке, отправили под суд

Это всплыло после прокурорской проверки
Мария Трапезникова
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Это всплыло после прокурорской проверки в школеЭто всплыло после прокурорской проверки в школеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга отправила в суд уголовное дело, которое завели на местную жительницу. Она пыталась записать своего ребенка в первый класс по фальшивой прописке. Дело на нее было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

29 января этого года женщина через официальный интернет-портал подала заявление о зачислении дочки в первый класс. Для этого она предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» свидетельство о регистрации на период с ноября 2019 по февраль 2020-го.

Однако оказалось, что прописка была фальшивой. В итоге, уголовное дело было направлено в мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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