Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев

20 Март 2020 2020-03-20T07:57:32+03:00

Всем им теперь грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всем им теперь грозит до 20 лет тюрьмы

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Сотрудники УФСБ России по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали банду наркоторговцев, которая орудовала на территории региона. Их логово находилось на участке близ СНТ «Волчиха» под первоуральском. Там же они спрятали закладки с наркотиками.

- Во время обысков силовики обнаружили и изъяли полимерные свертки с наркотиками. Общая масса веществ составила больше двух килограммов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

На всю банду заведено два уголовных дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ». Максимальный срок, который теперь грозит наркоторговцам - до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU