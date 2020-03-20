2020-03-20T07:57:32+03:00
Происшествия

Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев

Всем им теперь грозит до 20 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Всем им теперь грозит до 20 лет тюрьмыВсем им теперь грозит до 20 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали банду наркоторговцев, которая орудовала на территории региона. Их логово находилось на участке близ СНТ «Волчиха» под первоуральском. Там же они спрятали закладки с наркотиками.

- Во время обысков силовики обнаружили и изъяли полимерные свертки с наркотиками. Общая масса веществ составила больше двух килограммов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

На всю банду заведено два уголовных дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ». Максимальный срок, который теперь грозит наркоторговцам - до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД
Электросетевая организация «РСК» информирует жителей Свердловской области о возможности технологических присоединений к электрическим сетям
Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу
В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Газовики Екатеринбурга расчистили захламленную мусором квартиру
Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще
«Синара-Центр» в Екатеринбурге закрывается на карантин
Екатеринбурженку, которая пыталась записать дочку в первый класс по фальшивой прописке, отправили под суд
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев
В уральском поселке жуткую больницу с дырами в крыше отремонтируют весной
В Екатеринбурге из ТЦ выгоняют экоактивистов, принимающих на переработку мусор
Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавируса
Таксисты Екатеринбурга нашли новый способ обмана пассажиров
Закормили вредной едой: в Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты