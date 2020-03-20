В Екатеринбурге из ТЦ выгоняют экоактивистов, принимающих на переработку мусор
В Екатеринбурге из торгового центра «Успенский» выселяют экоактивистов, принимающих мусор на переработку - «Немузей мусора». Минувшим днем в организацию пришел документ, согласно которому активисты должны покинуть арендуемую площадку за месяц.
- ТЦ «Успенский» отказал сегодня без предупреждения в аренде, наше помещение сдается по более выгодной цене студии парикмахеров, - написали активисты на своей странице в Instagram. - У нас есть месяц, но мы физически и морально не готовы.
Фото: "Немузей мусора"
«Немузей» видит два варианта развития событий: либо закрывать проект, «оставляя на улице людей и неся колоссальные убытки», что в текущей ситуации с карантином невозможно. Либо же как можно скорее искать другое помещение.
Напомним, что «Немузей мусора» - это проект екатеринбуржца Ильи Капустина, который помогает людям сделать первые шаги в осознанном потреблении.
ИСТОЧНИК KP.RU