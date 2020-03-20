2020-03-20T06:29:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек

Никому из них, к счастью, медпомощь не понадобилась
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на улице Техническая. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:27, на место сразу же выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в пять квадратных метров сгорело домашнее имущество на балконе квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные сумели вывезли по лестницам 40 человек, включая 10 детей. Из них 20-ти жильцам потребовались маски дыхательных аппаратов. К счастью, все обошлось без пострадавших.

Тушить огонь спасатели закончили к 20:48, а через час закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД
Электросетевая организация «РСК» информирует жителей Свердловской области о возможности технологических присоединений к электрическим сетям
Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу
В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Газовики Екатеринбурга расчистили захламленную мусором квартиру
Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще
«Синара-Центр» в Екатеринбурге закрывается на карантин
Екатеринбурженку, которая пыталась записать дочку в первый класс по фальшивой прописке, отправили под суд
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев
В уральском поселке жуткую больницу с дырами в крыше отремонтируют весной
В Екатеринбурге из ТЦ выгоняют экоактивистов, принимающих на переработку мусор
Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавируса
Таксисты Екатеринбурга нашли новый способ обмана пассажиров
Закормили вредной едой: в Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты