В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек

20 Март 2020 2020-03-20T06:29:26+03:00

Никому из них, к счастью, медпомощь не понадобилась

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Минувшим вечером в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на улице Техническая. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:27, на место сразу же выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в пять квадратных метров сгорело домашнее имущество на балконе квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные сумели вывезли по лестницам 40 человек, включая 10 детей. Из них 20-ти жильцам потребовались маски дыхательных аппаратов. К счастью, все обошлось без пострадавших.

Тушить огонь спасатели закончили к 20:48, а через час закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU