В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Минувшим вечером в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на улице Техническая. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:27, на место сразу же выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.
- На площади в пять квадратных метров сгорело домашнее имущество на балконе квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Прибывшие на место пожарные сумели вывезли по лестницам 40 человек, включая 10 детей. Из них 20-ти жильцам потребовались маски дыхательных аппаратов. К счастью, все обошлось без пострадавших.
Тушить огонь спасатели закончили к 20:48, а через час закончили разбирать сгоревшие конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU