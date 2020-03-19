2020-03-19T21:34:27+03:00
Общество

Таксисты Екатеринбурга нашли новый способ обмана пассажиров

Горожанам стоит быть внимательнее
Лев ИСТОМИН
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Теперь таксисты берут "чаевые", не спрашивая пассажираТеперь таксисты берут "чаевые", не спрашивая пассажираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Екатеринбурга, которые регулярно пользуются услугами такси, обратили внимание на новый способ обмана, который позволяет заработать сверху стоимость заказа еще 10-12 рублей. Сумма небольшая, но все равно осадок остается.

- Не в первый раз замечаю, как таксисты не сразу нажимают на кнопку старта поездки, тем самым платное ожидание продлевается, - рассказывает житель Екатеринбурга Евгений в паблике «Черный список Екатеринбург|Отзывы|ЧС».

По его словам, во время очередной поездки автомобиль отъехал на приличное расстояние от места посадки, однако ожидание продолжало идти.

- У водителя телефон был в руках в режиме ожидания пассажира, он видел, что поездка по счетчику еще не началась, я тоже. Я не обеднею от 12 рублей¸ но наглость водителя очень неприятна, - заключает Евгений.

Единственным способом уберечься от такого вида обмана – быть внимательнее, и следить за тем, чтобы счетчик поездки был запущен вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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