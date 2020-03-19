В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета. Мартынова Наталья Анатольевна пропала три дня назад. С 16 марта ее местонахождение неизвестно.
- Она была одета в песочного цвета плащ-пуховик с капюшоном, серую толстовка с рисунком, синие джинсы, синие замшевые ботинки на шнурках, - указано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 164 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серые
Волосы: светло-русые
Всем, кто знает о местонахождении Мартыновой Натальи, просят сообщать информацию полицейским или волонтеру отряда «Лиза Алерт» Дарье 8-912-25-02-026.
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU