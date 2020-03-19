19 Март 2020 2020-03-19T19:33:33+03:00

Мартынова Наталья пропала три дня назад

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета. Мартынова Наталья Анатольевна пропала три дня назад. С 16 марта ее местонахождение неизвестно.

- Она была одета в песочного цвета плащ-пуховик с капюшоном, серую толстовка с рисунком, синие джинсы, синие замшевые ботинки на шнурках, - указано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 164 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: светло-русые

Всем, кто знает о местонахождении Мартыновой Натальи, просят сообщать информацию полицейским или волонтеру отряда «Лиза Алерт» Дарье 8-912-25-02-026.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU