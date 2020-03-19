В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 32-летнего Дениса Исакова

19 Март 2020 2020-03-19T18:15:11+03:00

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В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 32-летнего Исакова Дениса Юрьевича. Мужчина пропал 14 апреля в прошлом году. По данным следствия, Исаков Денис ушёл из дома на улице Викулова. С тех пор информации о его местонахождении нет.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Дениса Юрьевича Исакова, 24.11.1987 года рождения, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Приметы: рост 175-180 см, обувь 45-46 размера, волосы светлые, короткие, прямые; нос прямой; глаза светлые; брови дугообразные.

Особые приметы: шрам на брови.

На момент исчезновения был одет: чёрная шапка, серая толстовка, ветровка серая, футболка серая, джинсы светло-голубые, спортивная обувь утеплённая, коричневая, с жёлтыми полосами.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Исакова Дениса или об обстоятельствах его исчезновения сообщить об этом по телефонам: 8(343)356-42-09, 8-912-229-56-27, «02».

ИСТОЧНИК KP.RU