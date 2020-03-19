2020-03-19T17:08:28+03:00
Происшествия

По пути в Верхнюю Салду житель Режа попал в смертельное ДТП

Водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел навстречу грузовику
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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По пути в Верхнюю Салду 25-летний житель Режа попал в смертельное ДТП. Авария произошла сегодня около двух часов дня на 28 километре автодороги «Нижний Тагил - Нижняя Салда».

- Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124 с прицепом, двигаясь со стороны города Нижний Тагил в сторону Верхней Салды, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

ВАЗ занесло так, что он вылетел навстречу грузовому «Mерседесу», двигающемуся в противоположном направлении. Грузовик от удара отбросило на обочину, но водитель остался цел. Молодой человек, находившийся за рулем ВАЗа погиб. Из машины его доставали спасатели с помощью деблокировки.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что в меняющихся погодных условиях с постоянным изменением температуры нужно помнить, что выбранная скорость движения должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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