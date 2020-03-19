19 Март 2020 2020-03-19T16:42:46+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности. Такие мероприятия проводятся, чтобы снизить травматизм в общественном транспорте. Профилактическую беседу сотрудники ГИБДД провели с пассажирами и водителями. Как отметили в госавтоинспекции, в первую очередь пассажиры должны быть внимательными в зоне ожидания транспорта и помнить, что боковые зеркала заднего вида выступают за кузов транспортного средства.

- Необходимо производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства в зоне остановки общественного транспорта, для своей безопасности в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая пассажиры должны держаться за поручень, чтобы избежать падения при резком торможении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Во время беседы госавтоинспекторы также добавили, что пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления и открывать двери транспортного средства во время его движения.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

С водителями сотрудники ГИБДД также провели инструктаж - разобрали основные причины и последствия ДТП с участием общественного транспорта. Встречу провели в филиале Западного депо ЕМУП «Городской транспорт». Госавтоинспекторы призвали водителей соблюдать правила, быть внимательными во время движения, а так же при посадке и высадке пассажиров.

По словам водителей, такие беседы и взаимодействия сотрудников ГИБДД с работниками общественного транспорта способствуют снижению аварийности при осуществлении пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU