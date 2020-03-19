2020-03-19T16:42:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности

Профилактическую беседу провели с пассажирами и водителями
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности. Такие мероприятия проводятся, чтобы снизить травматизм в общественном транспорте. Профилактическую беседу сотрудники ГИБДД провели с пассажирами и водителями. Как отметили в госавтоинспекции, в первую очередь пассажиры должны быть внимательными в зоне ожидания транспорта и помнить, что боковые зеркала заднего вида выступают за кузов транспортного средства.

- Необходимо производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства в зоне остановки общественного транспорта, для своей безопасности в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая пассажиры должны держаться за поручень, чтобы избежать падения при резком торможении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Во время беседы госавтоинспекторы также добавили, что пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления и открывать двери транспортного средства во время его движения.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

С водителями сотрудники ГИБДД также провели инструктаж - разобрали основные причины и последствия ДТП с участием общественного транспорта. Встречу провели в филиале Западного депо ЕМУП «Городской транспорт». Госавтоинспекторы призвали водителей соблюдать правила, быть внимательными во время движения, а так же при посадке и высадке пассажиров.

По словам водителей, такие беседы и взаимодействия сотрудников ГИБДД с работниками общественного транспорта способствуют снижению аварийности при осуществлении пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности
РЖД вернет деньги за билеты свердловчанам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Коронавирус на Урале: за отказ от карантина - штраф 10 тысяч рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
Коронавирус на Урале: все больницы закроют на карантин
В Екатеринбурге все-таки отменили концерт Sabaton после жалобы властей в прокуратуру
СвЖД готовит электропоезда к сезону летних перевозок
Коронавирус на Урале: ТЦ Екатеринбурга продолжат работу в обычном режиме
Школьники из Екатеринбурга взяли «серебро» на всероссийских соревнованиях по шахматам
В храмах Екатеринбурга борются с коронавирусом с помощью ладана
Свердловские полицейские объявили охоту на наркодиллеров
На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса
На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек
«До полуночи потрете его своим носиком и все обойдется»: Юлия Михалкова нашла лекарство от коронавируса
Больше 1,7 тысяч свердловчан стали «Волонтерами Конституции»
Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу