Школьники из Екатеринбурга взяли «серебро» на всероссийских соревнованиях по шахматам

19 Март 2020 2020-03-19T14:20:25+03:00

Они боролись с 217 участниками со всей страны

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Юные гроссмейстеры из Екатеринбурга взяли «серебро» и дополнительный приз на всероссийских соревнований по блицу на Кубок многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, которые стартовали перед программой Турнира претендентов ФИДЕ.

Соревнования прошли в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и собрали в зале 217 участников со всей страны. Так, в столицу Урала приехали шахматисты из Владивостока, Алтайского края, Новосибирского, Владимира, Москвы, Ижевска, Тюмени, Кирова, Челябинска, Перми, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Кемерово, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других. Много юных шахматистов было и от Свердловской области.

- Участие в турнире приняли спортсмены Шахматного клуба «Этюд» Центра внешкольной работы «Социум» Кировского района, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - 10 ребят защищали честь клуба, района и города. А Дарья Семенова стала серебряным призером среди девушек.

Дополнительным призом отметили «этюдовец» восьмилетний Саша Быков - как самый юный участник. Медали победителям и призерам вручил юным шахматистам чемпион мира Анатолий Карпов и президент ФИДЕ Аркадия Дворкович.

ИСТОЧНИК KP.RU