2020-03-19T13:09:06+03:00
Общество

На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса

Теперь досрочная сдача экзаменов пройдет в основной период
Мария Трапезникова
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Теперь досрочная сдача ЕГЭ перенесена на основной периодТеперь досрочная сдача ЕГЭ перенесена на основной периодФото: Евгения ГУСЕВА
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На всей территории Свердловской области перенесут сроки досрочной сдачи ЕГЭ и даты заключительных этапов олимпиад. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявило Министерство просвещения.

- Досрочный период сдачи ЕГЭ переносится на основной период. Кроме того, на территории Свердлвоской области в марте-апреле должны были пройти заключительные этапы всероссийских олимпиад по астрономии и экономике, на которые ожидался приезд 260 человек, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Сроки их проведения перенесены на май.

Кроме того, изменения коснулись и всероссийских проверочных работ. Все интересующие вопросы можно будет задать по телефону «горячей линии», который в скором времени появится на официальном сайте Минобразования и молодежной политики Свердловской области.

Напомним, вчерашним указом губернатора Куйвашева на дистанционное обучение перевели все школы и вузы области. Но, вместе с тем, детские сады работают. В них ввели свободное посещение на усмотрение родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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