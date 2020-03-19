На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса
На всей территории Свердловской области перенесут сроки досрочной сдачи ЕГЭ и даты заключительных этапов олимпиад. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявило Министерство просвещения.
- Досрочный период сдачи ЕГЭ переносится на основной период. Кроме того, на территории Свердлвоской области в марте-апреле должны были пройти заключительные этапы всероссийских олимпиад по астрономии и экономике, на которые ожидался приезд 260 человек, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Сроки их проведения перенесены на май.
Кроме того, изменения коснулись и всероссийских проверочных работ. Все интересующие вопросы можно будет задать по телефону «горячей линии», который в скором времени появится на официальном сайте Минобразования и молодежной политики Свердловской области.
Напомним, вчерашним указом губернатора Куйвашева на дистанционное обучение перевели все школы и вузы области. Но, вместе с тем, детские сады работают. В них ввели свободное посещение на усмотрение родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU