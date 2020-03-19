2020-03-19T10:46:04+03:00
Общество

МегаФон открыл бесплатные вебинары и видеоконференции для бизнеса

МегаФон открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса
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Фото: предоставлено МегафонФото: предоставлено Мегафон
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МегаФон открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса на ближайший месяц. Это позволит им оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

Начать пользоваться платформой для онлайн-видеоконференции можно сразу после подключения. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, не требует установки дополнительного ПО и не увеличит нагрузку на технических специалистов компании. Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек одновременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Ресурс для проведения вебинаров позволяет создавать видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD-качестве для аудитории до 100 человек. Все они смогут подключаться через веб-браузер с любого компьютера. Приглашение к участию может быть направлено по sms. Возможности данной платформы рассчитаны на обмен файлами между участниками, проведение опросов и голосований.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы решили поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы подключить решение, действующим клиентам МегаФона нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте. Специалисты компании проконсультируют всех желающих. Наибольшей популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов МегаФона не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

Кроме того, сейчас многим компаниям, в том числе госучреждениям, важно оперативно создать собственную «горячую линию» для выстраивания коммуникации с клиентами. МегаФон предлагает услугу «Звездный номер» – короткий номер со звездочкой, который действителен для звонка из любого региона России. Такой номер легко запомнить, при этом звонок можно совершить с телефона любого мобильного оператора.

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