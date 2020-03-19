2020-03-19T10:18:07+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: в мечетях приостановили коллективные молитвы

Уральский мухтасибат рекомендует проводить обряды с молодыми имамами и соблюдать правила безопасности
Мария Трапезникова
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Уральский мухтасибат рекомендует проводить обряды с молодыми имамами и соблюдать правила безопасностиУральский мухтасибат рекомендует проводить обряды с молодыми имамами и соблюдать правила безопасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В свердловских мечетях временно приостанавливаются все коллективные молитвы из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, накануне губернатор региона Евгений Куйвашев выпустил указ о введении на территории Урала режима повышенной готовности. Согласно нему, теперь нельзя собираться больше 50 человек.

Кроме того, согласно приказу Духовного управления мусульман Свердловской области, председателям местных религиозных организаций мусульман, которые входят в состав УРальского мухтасибата (в том числе, в Верхней Пышме и Екатеринбурге), приостановить проведение пятикратных и пятничных молитв.

- В приказе указана необходимость приостановления практик общения верующих с дежурными имамами с целью чтения молитв и вознесения мольбы-дуа, проведения никяхов и имянаречений с участием дежурных имамов, - сообщается на официальном сайте Уральского мухтасибата. - Верующие призываются отложить указанные мероприятия до момента исчезновения эпидемиологической опасности.

Администрациям мечетей рекомендовали проводить обряды с минимальным количеством людей, с привлечением молодых имамов и соблюдать все меры предосторожности. Такие меры будут действовать до 12 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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