2020-03-19T10:01:09+03:00
Общество

ОАО «РЖД» и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Иван Колесников и Евгений Куйвашев подписывают соглашение Фото: предоставлено «РЖД»Иван Колесников и Евгений Куйвашев подписывают соглашение Фото: предоставлено «РЖД»
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Сегодня в Екатеринбурге ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на период 2020 – 2022 гг. Подписи под документом поставили начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ определяет основные вопросы взаимодействия в целях улучшения социально-экономического развития региона, максимального и качественного удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, а предприятий – в транспортно-логистическом обслуживании.

В числе перспективных направлений – развитие транспортного машиностроения, железнодорожной инфраструктуры (в соответствие с планами социально-экономического развития Свердловской области); увеличение выпуска уральскими предприятиями высокотехнологичной продукции для нужд ОАО «РЖД». Предусмотрено взаимодействие при организации скоростного пассажирского сообщения, в том числе с использованием инновационных электропоездов «Ласточка», последовательном обновлении подвижного состава, развитии межрегиональных, пригородных и внутригородских железнодорожных перевозок.

Начальник Свердловской железной дороги поблагодарил главу региона за высокий уровень партнерских отношений. – Соглашение, которое мы сегодня подписали, обозначает тренды, направления дальнейшего сотрудничества. С каждым новым этапом наши отношения наполняются новыми проектами. Мы продолжаем совместную работу и видим ее в развитии инноваций и современных технологий. Мы рассчитываем, что в обозначенные сроки нам удастся реализовать все задуманное, – подчеркнул Иван Колесников.

Губернатор Евгений Куйвашев также отметил, что правительство Свердловской области и СвЖД направляют совместные усилия на развитие сферы железнодорожного транспорта региона на протяжении многих лет. – Рассчитываю, что в рамках соглашения на 2020 – 2022 годы будут реализованы новые крупные инвестиционные проекты, созданы новые рабочие места, обеспечено дальнейшее развитие скоростного железнодорожного сообщения на территории региона, рост грузоперевозок, повышена комфортность и безопасность пассажирских перевозок. Одним словом, сотрудничество с РЖД позволит нам серьезно продвинуться в реализации национальных проектов, создании условий для прорывного развития экономики и социальной сферы региона, повышения качества жизни людей, — сказал Евгений Куйвашев.

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СвЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков: в 2019 году в консолидированный бюджет Свердловской области магистраль перечислила 4,4 млрд рублей. Для нужд ОАО «РЖД» в прошлом году закуплено продукции предприятий региона почти на 75 млрд рублей.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2020 году составят 38,4 млрд рублей.

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