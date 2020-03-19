2020-03-19T09:57:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция проверила семьи, где дети и взрослые состоят на учете из-за наркотиков

В ходе акции проверили квартиры, где живут подростки, замеченные в употреблении запрещенных веществ
Евгений Стоянов
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Силовики провели беседы с подростками и их родителями. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуСиловики провели беседы с подростками и их родителями. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские проводят профилактическую акцию «Семья без наркотиков».

- Целью акции являются профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе и совершенных в отношении несовершеннолетних, связанных с употреблением алкогольных, наркотических веществ, - уточняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе акции инспекторы 17 марта по делам несовершеннолетних отдела полиции № 12 устроили проверку подучетных семей, в которых дети и взрослые были замечены в употреблении запрещенных веществ.

Первым делом силовики выехали по месту жительства людей, которым по решению суда нужно находиться дома с 22:00 до 6:00.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- В результате из трех адресов, дома оказался только один подросток. По данному факту в отношении законных представителей сотрудники полиции составили административный материал за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (статья 5.35 КоАП Российской Федерации), - отметили в полиции.

Также в ходе рейда инспекторы ПДН проверили семь мест, где часто собираются подростки. Например, торговые центры и увеселительные заведения. Также полицейские заехали в детские дома, школы-интернаты, приюты и общежития. В итоге, никаких правонарушений силовики не увидели.

Вместе с полицией участие в акции принимали сотрудники прокуратуры, общественники и представители органов опеки.

В полиции рассказали, что подобные акции будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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