На Урале охранник завода попал под электрокар и остался без ноги

19 Март 2020 2020-03-19T09:42:54+03:00

На свердловском заводе охранник попал под электрокар и лишился ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле на одном из заводов произошел несчастный случай: охранник конвертерного цеха попал под электрокар, который ехал задним ходом, и лишился ноги. Инцидент произошел 18 марта около 10:50. Делом занялась прокуратура Тагилстроевского района.

- По предварительным данным, в результате наезда на охранника им получена тяжелая травма в виде травматической ампутации левой нижней конечности на уровне нижней трети бедра, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящий момент прокуратура выясняет все обстоятельства. в ходе мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований ФЗ об охране труда на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU