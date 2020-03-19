На Урале охранник завода попал под электрокар и остался без ноги
В Нижнем Тагиле на одном из заводов произошел несчастный случай: охранник конвертерного цеха попал под электрокар, который ехал задним ходом, и лишился ноги. Инцидент произошел 18 марта около 10:50. Делом занялась прокуратура Тагилстроевского района.
- По предварительным данным, в результате наезда на охранника им получена тяжелая травма в виде травматической ампутации левой нижней конечности на уровне нижней трети бедра, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В настоящий момент прокуратура выясняет все обстоятельства. в ходе мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований ФЗ об охране труда на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU