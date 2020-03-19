2020-03-19T08:53:26+03:00
Общество

«Ситуация с пропиской решена»: в Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица

Из-за того, что у домов был только собственный адрес, люди не могли оформить на себя квартиру и получить регистрацию
Мария Трапезникова
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В Академическом появилась новая улицаВ Академическом появилась новая улицаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, появилась новая улица - теперь вместо Тимофеева-Раевского появилась улица Академика Парина. Соответствующее постановление накануне подписал мэр города Александр Высокинский, сообщает пресс-служба УК «Академический».

- Владельцы квартир в новостройках квартала Близкий больше не заложники ситуации - владельцы недвижимости на улице Тимофеева-Раевского теперь смогут получить прописку, - сообщают на официальном сайте УК.

Документ находился на согласовании в администрации города с декабря прошлого года. Принятия его ждали все, кто уже живет или планирует жить в Близком. Горожане жаловались, что пока вопрос с переименованием не был решен, они не могли оформить собственную квартиру и получить регистрацию. Так как у домов был только собственный адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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