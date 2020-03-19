«Ситуация с пропиской решена»: в Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица
В Екатеринбурге, в микрорайоне Академический, появилась новая улица - теперь вместо Тимофеева-Раевского появилась улица Академика Парина. Соответствующее постановление накануне подписал мэр города Александр Высокинский, сообщает пресс-служба УК «Академический».
- Владельцы квартир в новостройках квартала Близкий больше не заложники ситуации - владельцы недвижимости на улице Тимофеева-Раевского теперь смогут получить прописку, - сообщают на официальном сайте УК.
Документ находился на согласовании в администрации города с декабря прошлого года. Принятия его ждали все, кто уже живет или планирует жить в Близком. Горожане жаловались, что пока вопрос с переименованием не был решен, они не могли оформить собственную квартиру и получить регистрацию. Так как у домов был только собственный адрес.
ИСТОЧНИК KP.RU