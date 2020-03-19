Готовьтесь к гололеду: под конец недели на Екатеринбург обрушатся мокрый снег и сильный ветер

19 Март 2020 2020-03-19T06:23:50+03:00

Зима пока что не собирается отступать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима пока что не собирается отступать

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Зима совершенно точно не собирается отступать, поэтому Екатеринбургу еще несколько дней придется бороться со снегом и ветрами по пути на работу. Рассказываем, какую температуру пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 19 марта, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах может пройти небольшой мокрый снег. Столбики термометров замрут на отметке +5, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

В ночь на пятницу, 20 марта, снова будет облачно с прояснениями и пройдет мокрый снег - такая же погода будет и днем. Температура поднимется до +3…+5. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/сек, с порывами до 13 м/сек.

В ночь на субботу, 21 марта, похолодает до -4 и пройдет снег. Днем будет пасмурно и снежно, но уже чуть теплее - до +3. Ветер северный 6-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU