В мэрии Екатеринбурга показали, как дезинфицируют транспорт перед выходом на линию

18 Март 2020 2020-03-18T17:42:17+03:00

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В Екатеринбурге дезинфицируют транспорт перед выходом на линию. По словам администрации города - обработка общественного транспорта – одна из важных мер профилактики коронавируса. Специальными средствами, список которых предоставили сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии», обрабатывают перила, поручни, ручки дверей и сидений. Дезинфекцию проводят в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро вечером, чтобы в транспорте успели проветрить.

- Дело в том, что после проведения обработки должно пройти определённое время, чтобы дезинфицирующее вещество достигло определённой концентрации. Также салон после дезинфекции необходимо проветривать в течение полутора часов для исключения случаев аллергических реакций среди пассажиров, - сообщил председатель Комитета по транспорту и организации дорожного движения Администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Обработка дезинфицирующими средствами подвижного состава общественного транспорта.Видео: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Также Игорь Ощепков рассказал, что кондукторам городского и междугороднего транспорта рекомендовано на конечных станциях обрабатывать поручни. Водителям и кондукторам по поручению администрации будут выданы медицинские маски.

На каждой станции метрополитена планируется измирять температуру пассажиров. Городские власти уже сделали заявку в министерство общественной безопасности Свердловской области на приобретение тепловизоров.

ИСТОЧНИК KP.RU