2020-03-18T14:37:18+03:00
Общество

Как жителей Екатеринбурга обманывают при покупке медицинских масок

В городе нашлись предприимчивые жулики
Лев ИСТОМИН
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Доверчивые горожане теряют деньгиДоверчивые горожане теряют деньгиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге из-за высокого спроса на медицинские маски активизировались мошенники. Нечистые на руку дельцы открывают интернет-магазины, которые работают всего день-два, где предлагают внести предоплату за маски по завышенной в разы стоимости, пишет портал «Екатеринбург в эфире».

После получения денег с доверчивых горожан сайт закрывается, а мошенники исчезают. При этом покупатель все-таки получает посылку. Вот только в ней оказывается вовсе не заказанный в Сети товар, а бинты, либо одноразовые салфетки или даже дешевые носовые платки.

Председатель екатеринбургского общества защиты прав потребителей Елена Зубковская предупредила горожан о том, что не стоит доверять неизвестным магазинам, которые предлагают ходовой товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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