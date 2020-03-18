2020-03-18T14:26:45+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» перестают летать в часть стран СНГ

Из Екатеринбурга сохраняются полеты в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек и Ош
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга сохраняются полеты в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек и ОшИз Екатеринбурга сохраняются полеты в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек и ОшФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила часть рейсов из/в Таджикистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Это связано с запретом Правительства РФ на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России, а также в связи с запретом на въезд иностранных граждан в страны СНГ.

Так, начиная со вчерашнего дня отменены рейсы из Уфы, Казани, Краснодара, Челябинска, Домодедово, Нижневартовска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Самары в Ереван, Худжанд, Душанбе, Куляб, Бишкек, Ош и Баку. И в обратном направлении.

- Вместе с тем, остаются в расписании рейсы из Екатеринбурга в Ереван, Худжанд, Душанбе, Бишкек и Ош. И в обратном направлении, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. – Летать будут раз в неделю. Остальные частоты отменены с 17 марта.

Полный список отмененных рейсов можно посмотреть на официальном сайте «Уральских авиалиний».

ИСТОЧНИК KP.RU

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