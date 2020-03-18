Что россияне скупают в аптеках?

18 Март 2020 2020-03-18T13:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты проанализировали данные о том, какие покупки делали россияне в аптеках в период со 2 по 8 марта 2020 года, сравнив этот отрезок времени с аналогичным периодом прошлого года.

За эти дни потребители купили 422,3 упаковок мирамистина, этот показатель вырос на 28,7%.На четверть выросло потребление хлоргексидина – этот показатель достиг 1 175 000 упаковок, NEWS.ru.

Количество проданных упаковок противовирусных препаратов в этот же период выросло на 19,3% с 3 миллионов до 3,6 миллиона упаковок.

Теперь по суммам: со 2 по 8 марта 2020 года жители России потратили на мирамистин 164,5 миллиона рублей, что ровно на треть больше, чем год назад, на хлоргексидин – 20,3 миллиона рублей (рост на 43,8%), на противовирусные средства – 1 261 000 000 рублей, это на 29,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU