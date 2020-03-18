Власти Екатеринбурга на отдых в детских лагерях выделили 629 миллионов

18 Март 2020 2020-03-18T13:06:03+03:00

Планируется, что летом туда съездят 133 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется, что летом туда съездят 133 тысячи человек

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Власти Екатеринбурга выделили 629 миллионов рублей на отдых в детских лагерях. Об этом рассказала начальник Департамента образования города Екатерина Сибирцева.

- В этом году будут задействованы 22 загородных оздоровительных организации. Из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий «Изоплит», - отметили в пресс-службе мэрии. – Помимо этого, предполагается подключить к работе 132 лагеря дневного пребывания. Путевки традиционно предоставляются уральцам в возрасте от 6,5 до 18 лет.

Одно из нововведений этого сезона – проведения пятой профильной смены в 12 загородных оздоровительных лагерях. Планируется, что летом отдохнут 133 тысячи детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU