Власти Екатеринбурга на отдых в детских лагерях выделили 629 миллионов
Власти Екатеринбурга выделили 629 миллионов рублей на отдых в детских лагерях. Об этом рассказала начальник Департамента образования города Екатерина Сибирцева.
- В этом году будут задействованы 22 загородных оздоровительных организации. Из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий «Изоплит», - отметили в пресс-службе мэрии. – Помимо этого, предполагается подключить к работе 132 лагеря дневного пребывания. Путевки традиционно предоставляются уральцам в возрасте от 6,5 до 18 лет.
Одно из нововведений этого сезона – проведения пятой профильной смены в 12 загородных оздоровительных лагерях. Планируется, что летом отдохнут 133 тысячи детей и подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU