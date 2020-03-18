Рыбы на российских прилавках хватит на пару месяцев: будет ли дефицит

18 Март 2020 2020-03-18T13:02:32+03:00

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Россияне после появления информации о гражданах, заболевших коронавирусом, стали активнее покупать продукты в магазинах. В связи с этим эксперты посчитали, какими запасами мороженой рыбы и рыбных консервов располагают сегодня торговые сети.

Сейчас на складах находится порядка 75 миллионов банок рыбных консервов, которых хватит на два месяца при адекватном покупательском спросе, пишет NEWS.ru.

Ежегодно в стране производят 550 миллионов банок консервов с рыбой. Эта продукция производится самостоятельно и от ситуации в других странах не зависит. Импортозамещение в этом сегменте находится на уровне 95%. Около 20% отечественной продукции идет на экспорт.

Сегодня российские заводы по производству рыбных консервов функционируют в обычном режиме. По словам производителей, в случае увеличения спроса, выпуск продукции будет увеличен, для этого есть все ресурсы. Поэтому дефицита продукции не будет.

Есть сложности со свежемороженой рыбой, которая хранится полгода в холодильниках с температурой минус 20 градусов. Такая продукция занимает большой объем, поэтому единовременно в холодильниках хранят только месячный запас рыбы эконом-сегмента.

Эксперты говорят, что лучше запасаться замороженными рыбными полуфабрикатами с большим сроком хранения, а также консервами и икрой минтая, трески и сиговых видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU