На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Прокуратура Пригородного района Свердловской области решила проверить требования трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. И выяснила, что осенью 2018 года в одном из цехов завода по изготовлению металлических деталей.
- Мужчина загибал металлическую деталь на листогибочном гидравлическом станке и получил закрытую механическую травму левой кисти, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Его доставили в приемное отделение Демидовской горбольницы, где оказали первую помощь.
После этого его перенаправили в травматологическое отделение, где лечился с октября по ноябрь, а затем, с ноября по июль 2019 года находился на амбулаторном лечении. Ему провели несколько операций, он долгое время испытывал «физические и нравственные страдания».
Поэтому суд обязал ИП выплатить пострадавшему работнику компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Что и было исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU