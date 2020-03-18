На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе

18 Март 2020 2020-03-18T09:21:18+03:00

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Прокуратура Пригородного района Свердловской области решила проверить требования трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. И выяснила, что осенью 2018 года в одном из цехов завода по изготовлению металлических деталей.

- Мужчина загибал металлическую деталь на листогибочном гидравлическом станке и получил закрытую механическую травму левой кисти, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Его доставили в приемное отделение Демидовской горбольницы, где оказали первую помощь.

После этого его перенаправили в травматологическое отделение, где лечился с октября по ноябрь, а затем, с ноября по июль 2019 года находился на амбулаторном лечении. Ему провели несколько операций, он долгое время испытывал «физические и нравственные страдания».

Поэтому суд обязал ИП выплатить пострадавшему работнику компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Что и было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU