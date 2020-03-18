Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников

18 Март 2020 2020-03-18T08:55:19+03:00

С начала года больше 200 международных посылок были отправлены на экспертизу

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С начала года больше 200 международных посылок были отправлены на экспертизу. А дело все в том, что основное содержимое их – рыболовные сети из синтетических мононитей с размерами ячеи меньше 100 миллиметров.

Оказывается, что сети с такими характеристиками несут урон водным биологическим ресурсам страны и вообще запрещены к перемещению через таможенную границу. В отношении тех людей, которые заказали запрещенные снасти, таможенники возбудили уже 10 административных дел. По остальным случаеям работают эксперты.

- Рыбаки-нарушители предпочитают заказывать снасти оптом: в посылках фиксируем от 2 от 20 сетей. Основные заказчики – рыбаки со стажем, знающие об особенностях применения рыболовных сетей с ячейками разного размера, - объяснил начальник таможенного поста Кольцово Виктор Шаталов.

Штраф за пересылку запрещенных сетей – до 2500 рублей. В прошлом году таможенные эксперты признали нарушителями 56 рыболовных сетей, однако к ответственности удалось привлечь только 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU