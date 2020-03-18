За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков

18 Март 2020 2020-03-18T08:31:58+03:00

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Полиция Екатеринбурга 14 марта вместе с ОМОН Росгвардии остановили автомобиль Mitsubishi. В тот момент на его заднем сидении находились два молодых человека 22 и 24 лет. При виде силовиков они стали вести себя подозрительно и заметно нервничали. А во время личного досмотра у одного из них в кармане куртки были обнаружены 13 свертков подозрительного вещества, а у второго – 17.

- Все свертки были изъяты. В результате экспертизы было установлено, что это мефедрон общей массой 9,58 граммов, кокаин массой 0,89 граммов и амфетамин массой 1,97 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – А это расценивается как крупный размер.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Оба молодых человека нигде не работают. Старший уже был судим за незаконный оборот наркотиков, а его напарник к уголовной ответственности ни разу не привлекался. У полицейских есть основание подозревать их в намерении сбыть всю партию «синтетику».

- Судя по всему, мужчины являются так называемыми «закладчиками», получившими большую партию наркотиков для фасовки и дальнейшего распространения, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Первую партию 26-летний парень получил через Интернет около месяца назад. За это время он успел сделать в Верх-Исетском районе больше 20 «закладок». На обоих завели уголовное дело, максимальное наказание, которое теперь ему грозит – заключение до 20 лет. До решения суда они будут находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU