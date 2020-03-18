2020-03-18T06:08:23+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле планируют облагородить «зеленую» зону на улице Космонавтов

На плохое состояние участка жаловались местные жители
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Власти Нижнего Тагила планируют обустроить «зеленую» зону на улице Космонавтов. О плохом состоянии участка мэру Владиславу Пинаеву пожаловались местные жители: они просили снова посадить вдоль трассы деревья и кустарники, поскольку без них в округе было много пыли и повысился уровень шума после окончания работ по реконструкции блока улиц Грибоедова – Победы – Космонавтов – ГорькогоБыкова.

- На участке планируется высадить деревья и кустарники, а также засеять травой газоны и облагородить уже проложенные жителями района дорожки, установить скамейки и отгородить сквер от парковки машин, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Подготовкой проекта займется МУП «Тагилгражданпроект». Реконструкция улицы будет включена в программу мероприятий на будущий год или в заявку на дополнительное финансирование по итогам этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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