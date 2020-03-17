Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T17:29:37+03:00

В свердловском Минздраве сообщили, что женщина на днях вернулась из средиземноморского круиза

Изменить размер текста: A A

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей 40-й больницы. Недавно жительница Екатеринбурга вернулась из средиземноморского круиза по Италии. Тесты, взятые по прилету, оказались положительные.

- Пациентка, недавно вернувшаяся из средиземноморского круиза, чувствует себя удовлетворительно. Положительный результат подтвердил новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, проводивший исследование. Горбольница №40 Екатеринбурга, под наблюдением медиков которой находится женщина, располагает всеми необходимыми лекарствами и оборудованием для лечения, - рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

В данный момент разыскиваются люди, которые контактировали с заболевшей. Особое внимание уделяется безопасности врачей и других пациентов больницы.

- Результаты анализов, которые пришли из научного центра «Вектор», подтверждают данные предварительных исследований. Важно, что в регионе все граждане, по которым у врачей есть подозрения, изолируются, производится многократный забор анализов, проверяются все их контакты. Этот случай – не исключение, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Отметим, этот случай стал первым в Свердловской области. До этого дня ни одного пациента с коронавирусом в больницы региона не поступало. Тем временем власти области утверждают, что запасов медикаментов и оборудования у нас хватает. А также в магазинах нет дефицита продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU