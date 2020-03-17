В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона

17 Март 2020 2020-03-17T16:43:26+03:00

В Нижнем Тагиле каждый год обустраивают новые площадки для отдыха и спорта. Фото: Лев Истомин

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Нижний Тагил в 2020 году заметно преобразится за счет благоустройства сразу пяти общественных территорий. Для этого из бюджета выделили 53,9 миллиона рублей.

На эти деньги проведут комплексное благоустройство парка Победы, территорию по улице Салтыкова-Щедрина от дома 24 до дома 38 по Котовского от второго корпуса дома 55 до дома 69 и до Калинина от дома 59 до дома 63. Здесь появятся новые ограждения, станет больше скамеек, контейнеров, появятся детские и спортивные площадки. Эта информация указана на сайте госзакупок.

Также в Нижнем Тагиле в этом году обновят площадь перед торговым центров на улице Заря, 21 на Вагонке. В городе появится сквер на Муринских прудах перед школой №100 и новая спортивная площадка в Девятом поселке.

Аукцион проведут 26 марта. Работы завершатся до середины октября 2020 года, а в эксплуатацию объекты введут до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU