2020-03-17T16:43:26+03:00
Недвижимость

В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона

Здесь появятся новые спортивные и игровые зоны
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В Нижнем Тагиле каждый год обустраивают новые площадки для отдыха и спорта. Фото: Лев ИстоминВ Нижнем Тагиле каждый год обустраивают новые площадки для отдыха и спорта. Фото: Лев Истомин
Изменить размер текста:

Нижний Тагил в 2020 году заметно преобразится за счет благоустройства сразу пяти общественных территорий. Для этого из бюджета выделили 53,9 миллиона рублей.

На эти деньги проведут комплексное благоустройство парка Победы, территорию по улице Салтыкова-Щедрина от дома 24 до дома 38 по Котовского от второго корпуса дома 55 до дома 69 и до Калинина от дома 59 до дома 63. Здесь появятся новые ограждения, станет больше скамеек, контейнеров, появятся детские и спортивные площадки. Эта информация указана на сайте госзакупок.

Также в Нижнем Тагиле в этом году обновят площадь перед торговым центров на улице Заря, 21 на Вагонке. В городе появится сквер на Муринских прудах перед школой №100 и новая спортивная площадка в Девятом поселке.

Аукцион проведут 26 марта. Работы завершатся до середины октября 2020 года, а в эксплуатацию объекты введут до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию будут 25 тысяч уральцев
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона
В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»
Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах
В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей
Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России
Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега