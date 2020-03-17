Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Использование заведомо подложного документа». В октябре прошлого года мужчина пытался получить права без прохождения медкомиссии.
- Для этого он предъявил специалисту ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» документы для получения прав, в том числе заведомо подложное медзаключение на свое имя, ранее приобретенное им у неустановленно лица за две тысячи, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Однако в тот же день документы были направлены в ГИБДД Каменска-Уральского, где и выяснилось, что они были ненастоящими. В итоге, суд назначил мужчине штраф в размере восьми тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU