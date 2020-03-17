2020-03-17T13:18:17+03:00
Общество

Уралец пытался получить права по поддельной медсправке

В итоге, его оштрафовали на восемь тысяч
Мария Трапезникова
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Уралец пытался получить права по поддельной медсправкеУралец пытался получить права по поддельной медсправкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Использование заведомо подложного документа». В октябре прошлого года мужчина пытался получить права без прохождения медкомиссии.

- Для этого он предъявил специалисту ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» документы для получения прав, в том числе заведомо подложное медзаключение на свое имя, ранее приобретенное им у неустановленно лица за две тысячи, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако в тот же день документы были направлены в ГИБДД Каменска-Уральского, где и выяснилось, что они были ненастоящими. В итоге, суд назначил мужчине штраф в размере восьми тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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