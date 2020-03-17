Tele2 нарастила подключения через интернет

17 Март 2020 2020-03-17T11:11:31+03:00

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Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми посетителями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций – 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала – Красноярск и Екатеринбург с результатом 85% и 81% соответственно. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. Услуга популярна среди абонентов, и Tele2 является лидером рынка по числу перенесенных в ее сеть номеров. Особенно сильные результаты у Tele2 в столичном регионе, где MNP-баланс составляет 10 к 1 (на десять пришедших клиентов от Tele2 уходит всего один абонент). В Москве на MNP-переходы приходится 14% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по этому показателю Центр России, где этот показатель достиг 15%. В списке лидеров также регионы Байкала и Дальнего Востока, где доля MNP-подключений составила 12%. Аналогичный результат зафиксирован на Волге. Северо-Запад показал долю в 10%.

Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Динамика подключений популярных интернет-тарифов подтверждает рост проникновения пакетных продуктов в нашей базе. Таким образом, аудитория Tele2 становится все более «цифровой», а наши интерфейсы все лучше адаптируются к текущим запросам клиентов: мы стараемся развивать и поддерживать эффективный микс онлайн- и офлайн-точек контакта с пользователями. Так, например, при оформлении онлайн-заказа многие клиенты выбирают получение SIM-карты в одном из салонов нашей розничной сети, масштаб которой позволяет забрать заказ быстро и удобно».