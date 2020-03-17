17 Март 2020 2020-03-17T08:40:05+03:00

В Екатеринбурге воришку женских сумочек отправили на два года в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили 26-летнего жителя Алапаевска, которого обвиняют в грабеже. Молодой человек с 12 по 21 июня прошлого года на остановке «Дом кино» в центре города воровал у женщин их сумки.

- Убедившись, что они оставляли их на скамейке рядом с остановкой и не следили за ними, молодой человек хватал их и убегал в соседние дворы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материальный ущерб составил свыше 38 тысяч рублей. Однако у одной из женщин украсть сумку ему не удалось – его задержал проходивший мимо мужчина. В итоге, суд назначил ему два года и шесть месяцев колонии общего режима и заставил возместить весь ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU