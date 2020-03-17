Вызволяли с помощью масок «самоспасатель»: в Екатеринбурге из загоревшейся многоэтажки спали 63 человека

17 Март 2020 2020-03-17T06:13:08+03:00

По данным МЧС, в огне никто не пострадал

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе Старой Сортировки, произошел крупный пожар на улице Билимбаевская. Диспетчеры МЧС получили вызов в 00:14, на место сразу же отправились 17 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади четыре «квадрата» огонь повредил домашнее имущество в общем коридоре на шестом этаже муниципального 10-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Еще до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались по лестницам 50 человек. А прибывшее на место звено газодымозащитной службы с помощью масок «самоспасатель» вызволило из огня еще 13 человек, включая трех детей.

По данным МЧС, в огне, к счастью, никто не пострадал. А пожар потушили в течение трех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU