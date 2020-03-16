2020-03-16T14:04:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 88,8 миллиардов построят два детских сада

Один будет находиться в Мичуринском, второй – в Солнечном
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один будет находиться в Мичуринском, второй – в СолнечномОдин будет находиться в Мичуринском, второй – в СолнечномФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге планируется построить сразу два детских сада, вместительность которых – 250 мест каждый. Первый, в границах улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Евгения Савкова в микрорайоне «Мичуринский», собираются строить в 2021 году.

- Кроме того, по постановлению главы Екатеринбурга, будет сокращен срок возведения здания детского сада №2 с ясельными группами на 250 мет в жилом районе «Солнечный», - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Окончание его строительства запланировано на 2021 год.

Общий бюджет, рассчитанный на строительство двух детсадов – 88,8 миллиардов рублей, из которых из казны Екатеринбурга будет выделено 29,6 миллиардов, из бюджета области – 59,7 миллиардов. Остальные деньги поступят из федеральной казны и внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге весной заменят трубы на восьми улицах
Использовали 700 килограммов взрывчатки: на реках Урала начали подрывать лед
В Екатеринбурге за 88,8 миллиардов построят два детских сада
Высокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человек
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
В Академическом за 45 миллионов закатают в асфальт улицу Мехренцева
Люди улыбались и играли друг с другом: Екатеринбург заставили шахматными досками
В марте к сверхскоростному интернету по оптике можно подключиться бесплатно
В Екатеринбурге экс-приставу запросили 11 лет колонии за взятку
400 домов уральского поселка подключили к газу
Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябре
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина»
На Урале директора УК оштрафовали за нерассмотрение обращений горожан
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из школы эвакуировали 385 детей
В Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин