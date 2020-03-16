В Екатеринбурге за 88,8 миллиардов построят два детских сада

16 Март 2020 2020-03-16T14:04:09+03:00

Один будет находиться в Мичуринском, второй – в Солнечном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один будет находиться в Мичуринском, второй – в Солнечном

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге планируется построить сразу два детских сада, вместительность которых – 250 мест каждый. Первый, в границах улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Евгения Савкова в микрорайоне «Мичуринский», собираются строить в 2021 году.

- Кроме того, по постановлению главы Екатеринбурга, будет сокращен срок возведения здания детского сада №2 с ясельными группами на 250 мет в жилом районе «Солнечный», - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Окончание его строительства запланировано на 2021 год.

Общий бюджет, рассчитанный на строительство двух детсадов – 88,8 миллиардов рублей, из которых из казны Екатеринбурга будет выделено 29,6 миллиардов, из бюджета области – 59,7 миллиардов. Остальные деньги поступят из федеральной казны и внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU