2020-03-16T13:33:29+03:00
Общество

В марте к сверхскоростному интернету по оптике можно подключиться бесплатно

На скорости 1000 Мбит/с фильмы, тяжелые сайты и файлы загружаются за считанные секунды
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Фото: предоставлено оператором связи «Планета»Фото: предоставлено оператором связи «Планета»
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В марте оператор связи «Планета» подключает к интернету по технологии «Оптический Гигабит» бесплатно. Обычно это стоит 1187 рублей.

«Оптический Гигабит» — передовая технология «Планеты», которая гарантирует надежный и сверхбыстрый интернет на годы вперед. Оптический — потому что используется оптоволоконный кабель, который проводится прямо до квартиры пользователя. В отличие от медного, он не подвержен внешним электромагнитным воздействиям, поэтому обеспечивает надежную бесперебойную связь. А Гигабит — потому что дает интернет на сверхскорости 1000 Мбит/с (или 1 Гбит/с) — и это не предел! Даже если все члены семьи с разных гаджетов одновременно будут смотреть фильмы, скачивать тяжелые файлы, сидеть в соцсетях или использовать мессенджеры, никому не придется ждать: все прогрузится за секунды.

Фото: предоставлено оператором связи «Планета»

Фото: предоставлено оператором связи «Планета»

В марте при подключении к «Оптическому Гигабиту» действуют уникальные скидки на необходимое оборудование: до 70% — на мощный Wi-Fi-маршрутизатор с портом для оптоволоконного кабеля и до 100% — на медиаконвертер. Это устройство понадобится, чтобы продолжать пользоваться уже имеющимся маршрутизатором для медного кабеля, а не покупать новый.

Фото: предоставлено оператором связи «Планета»

Фото: предоставлено оператором связи «Планета»

Выгодные условия на подключение к современному сверхскоростному интернету действуют до 31 марта 2020 года. Задать вопросы, проконсультироваться, узнать больше о технологии и условиях акции можно на сайте planeta.tc или по телефону 8 800 7 555 051.

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