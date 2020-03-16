16 Март 2020 2020-03-16T12:39:03+03:00

В Екатеринбурге экс-приставу запросили 11 лет колонии за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре года он вносил в базу ложные сведения о поступлении исполнительных листов от Арбитражного суда

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В Екатеринбурге бывшему начальнику районного отдела судебных приставов гособвинитель потребовал назначить в качестве наказания 11 лет колонии за взятку.

- Четыре года, с 2014 по 2018-го, он неоднократно вносил заведомо ложные сведения в электронную базу о поступлении исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом Свердловской области об имеющихся задолженностях у различных юрлиц перед подставными взыскателями, - рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

У бывшего начальника отдела был доступ к деньгам, которые находились на депозитном счете Ленинского районного отдела судебных приставов. В общей сложности, он похитил не меньше 12 миллионов рублей, которые позже потратил на собственные нужды.

- В ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить бывшему начальнику отдела наказание в виде 11 лет колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на два года, с лишением специального звания, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU