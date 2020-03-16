400 домов уральского поселка подключили к газу

16 Март 2020 2020-03-16T12:25:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 400 домов уральского поселка Бисерть подключили к новому участку газопровода, благодаря чему улучшилось не только качество теплоснабжения, но и условия жизни местных жителей в целом. Газопровод протяженностью почти 12 километров был проложен в западной части поселка.

Общая стоимость строительства сетей составила почти 17,5 миллиона рублей, большую часть из них – 16,6 миллиона – взял на себя областной бюджет, остальное – за счет местной казны.

- В прошлом году на газификацию территорий было затрачено 1,2 миллиарда рублей. Объекты газоснабжения были введены в эксплуатацию в Верхних Серьгах, Реже, Атиге, Красноуфимске, Михайловске, - отметили в региональном департаменте информполитики.

В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу газификации до 2023 года. На развитие газовой отрасли планируется потратить свыше восьми миллиардов рублей и построить 1 240 километров внутрипоселковых и свыше 100 километров межпоселковых газопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU