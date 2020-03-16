Уральца отправили под суд из-за махинаций с пособиями по безработице

16 Март 2020 2020-03-16T09:37:16+03:00

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В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном получении пособия по безработице. В ноябре прошлого года мужчину признали безработным, в связи с чем ему было назначено пособие по безработице в размере 9,2 тысяч рублей ежемесячно.

- Основанием для назначения пособия по безработице в максимальном размере являлась справка о средней заработной плате за три месяца по последнему месту работы, выданная от имени одной из коммерческих организаций, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но вот проверка, которую провела местная прокуратура, показала, что справка о зарплате была поддельной, организация, в которой мужчина работал, давно перестала существовать, а сам он в ней никогда не работал. Всего он успел присвоить себе 18 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU