2020-03-16T08:49:42+03:00
Общество

На трассе «Екатеринбург – Пермь» на сутки будет затруднено движение

На участке проходят строительные работы
Мария Трапезникова
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На участке проходят строительные работыНа участке проходят строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 337 километре трассы Р-242 «ЕкатеринбургПермь», в районе Старых Решет, будет затруднено движение – с 19 по 20 марта. На участке продолжатся строительные работы. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

- Также напоминаем, что в связи с капитальным ремонтом моста через трассу Р-242 с 15 по 18 марта будет ограничено движение для всех видом транспорта в сторону Перми, - уточнили в пресс-службе.

Проехать можно будет по съездам ремонтируемой развязки на 332 километре. В случае заторов можно будет проехать через Московский тракт. Для левых поворотов в поселки Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 и 317 километрах трассы «Пермь-Екатеринбург». Водителей просят быть внимательными, следить за новыми знаками и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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