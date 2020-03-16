«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Узбекистан

16 Март 2020 2020-03-16T08:28:12+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии», начиная с 16-го и до 31 марта, временно отменяет все рейсы в Республику Узбекистан. Под ограничения попали и вылеты, запланированные из Екатеринбурга, - в Ташкент и Наманган.

В авиакомпании напомнили несколько путей, как можно вернуть билеты в случае отмены рейса:

- При покупке на сайте авиакомпании, в мобильном приложении или через службу поддержки пассажиров: нужно заполнить заявку на возврат денег по телефону службы поддержки пассажиров 8-800-7700-262, прослушав голосовое меню, нажмите 5, далее нажмите 1, - отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Если вы вдруг купили билеты в кассе авиакомпании, нужно обратиться в кассу по месту приобретения. Для этого нужно иметь при себе: чек, если он на руках у пассажира, паспорт, если возврат осуществляется по доверенности, но нужно взять с собой нотариально заверенную доверенность на подачу заявления на возврат стоимости билета в связи с отказом от перевозки.

Если вы купили билеты на сайтах и в кассах агентств по продаже авиаперевозок, то нужно обратиться к тому агенту, который оформил вас билет. - Обращаем ваше внимание, что в связи с большим количеством обращений нагрузка на call-центр авиакомпании многократно возросла, соответственно, время ожидания ответа оператора увеличилось. Просим пассажиров набраться терпения. Приносим извинения за неудобства, - добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

ИСТОЧНИК KP.RU