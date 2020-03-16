Авиакомпания AirBaltic отменяет полеты в Ригу из Екатеринбурга
Авиакомпания AirBaltic, начиная с 17 марта, временно приостанавливает все полеты. Об этом говорится на их официальном сайте. Под ограничения компании попал и Екатеринбург, у которого с 1 апреля были запланировали перелеты в Ригу.
- Правительство Латвии приняло решение об ужесточении мер безопасности в связи с распространением коронавируса – международные пассажирские перевозки приостанавливаются с 17 марта. Все рейсы AirBaltic, включая полеты из Эстонии и Литвы, отменены до 14 апреля, - говорится в обращении авиакомпании.
Специалисты предлагают пассажирам перебронировать билеты на более позднее время: с 15 апреля по 31 декабря этого года. У тех людей, у кого дата вылета назначена до 29 марта, есть возможность обменять билеты на 15 и 16 марта. В качестве альтернативы авиакомпания предлагает подарочный ваучер на полную сумму и дополнительно еще +10 евро каждому за каждый полетный сегмент.
ИСТОЧНИК KP.RU