2020-03-16T06:51:24+03:00
Общество

Авиакомпания AirBaltic отменяет полеты в Ригу из Екатеринбурга

Рейсы должны были запустить уже с 1 апреля
Мария Трапезникова
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Авиакомпания AirBaltic отменяет полеты в Ригу из ЕкатеринбургаАвиакомпания AirBaltic отменяет полеты в Ригу из ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания AirBaltic, начиная с 17 марта, временно приостанавливает все полеты. Об этом говорится на их официальном сайте. Под ограничения компании попал и Екатеринбург, у которого с 1 апреля были запланировали перелеты в Ригу.

- Правительство Латвии приняло решение об ужесточении мер безопасности в связи с распространением коронавируса – международные пассажирские перевозки приостанавливаются с 17 марта. Все рейсы AirBaltic, включая полеты из Эстонии и Литвы, отменены до 14 апреля, - говорится в обращении авиакомпании.

Специалисты предлагают пассажирам перебронировать билеты на более позднее время: с 15 апреля по 31 декабря этого года. У тех людей, у кого дата вылета назначена до 29 марта, есть возможность обменять билеты на 15 и 16 марта. В качестве альтернативы авиакомпания предлагает подарочный ваучер на полную сумму и дополнительно еще +10 евро каждому за каждый полетный сегмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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