2020-03-15T15:49:38+03:00
Общество

«Лиза, живи»: екатеринбургские автомобилисты сделали надпись из машин в поддержку девочки со СМА

Лизе Краюхиной требуется лекарство за 180 миллионов рублей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Александр НовосёловФото: Александр Новосёлов
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Уральские автолюбители устроили флешмоб в поддержку полуторогодовалой Лизы Краюхиной из Заречного. Маленькой девочке с диагнозом СМА требуется дорогое лекарство за 160 миллионов рублей. Водители выстроили из машин сердце и фразу «ЖИВИ» на площадке у магазина Metro на Сибирском тракте.

- Цель флешмоба — достучаться до каждого сердца в России не проходить мимо смертельно больных детей!» — сообщили организаторы в группе Лизы Краюхиной во «ВКонтакте».

Отметим, девочке со спинальной мышечной атрофией нужно 180 миллионов рублей, родители сумели собрать 30 миллионов. Если вы хотите помочь ребенку, сбор ведет благотворительный фонд. Ссылка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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