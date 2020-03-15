Свердловский Роспотребнадзор и Минздрав опровергли слухи о заражении коронавирусом в Богдановиче
Роспотребнадзор Свердловской области опроверг слухи о появлении зараженных коронавирусом. По словам сотрудников ведомства, в регионе не зафиксирован ни один случай. Недавно в интернете появилась информация о шести людях в городе Богданович с подтвержденным диагнозом.
- Управление Роспотребнадзора официально заявляет о том, что эта информация не соответствует действительности, в Свердловской области не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией с подтвержденным диагнозом. Просим население Свердловской области не поддаваться панике, вся официальная информация размещается в ежедневном режиме на сайте Управления Роспотребнадзора, - заявляют в ведомстве.
Слухи также опроверг и свердловский минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU