Екатеринбург стал городом, где живут самые отзывчивые люди

15 Март 2020 2020-03-15T10:58:53+03:00

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Уральская столица вновь попала в необычный рейтинг среди российских городов. На этот раз аналитики туристического сервиса Tvil.ru измеряли доброту и отзывчивость местных жителей. В этом рейтинге Екатеринбург стал восьмым и тем самым обогнал Москву и Сочи. Исследование проводили с помощью опроса в интернете.

- В поддержку Екатеринбурга высказались 5,56% пользователей социальных сетей. Самый добрый, по мнению респондентов, город — Санкт-Петербург, за него проголосовали 37% опрошенных. Далее в порядке убывания следуют Севастополь и Ялта (11%), Казань и Петрозаводск (по 8%), Краснодар и Калининград (по 6%). Десятку замкнули Москва и Сочи, набравшие менее 3% голосов, - рассказали в Tvil.ru.

Рейтинг составили специально ко Дню добрых дел. Этот праздник отмечают 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU