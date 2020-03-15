2020-03-15T10:58:53+03:00
Общество

Екатеринбург стал городом, где живут самые отзывчивые люди

Необычный рейтинг составили ко Дню добрых дел, который отмечают 15 марта
Юлия СТАЛИНА
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Екатеринбург занял восьмое место.Екатеринбург занял восьмое место.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уральская столица вновь попала в необычный рейтинг среди российских городов. На этот раз аналитики туристического сервиса Tvil.ru измеряли доброту и отзывчивость местных жителей. В этом рейтинге Екатеринбург стал восьмым и тем самым обогнал Москву и Сочи. Исследование проводили с помощью опроса в интернете.

- В поддержку Екатеринбурга высказались 5,56% пользователей социальных сетей. Самый добрый, по мнению респондентов, город — Санкт-Петербург, за него проголосовали 37% опрошенных. Далее в порядке убывания следуют Севастополь и Ялта (11%), Казань и Петрозаводск (по 8%), Краснодар и Калининград (по 6%). Десятку замкнули Москва и Сочи, набравшие менее 3% голосов, - рассказали в Tvil.ru.

Рейтинг составили специально ко Дню добрых дел. Этот праздник отмечают 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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