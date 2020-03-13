13 Март 2020 2020-03-13T17:27:53+03:00

Питомец два дня не мог слезть и пугал своими криками прохожих

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В Нижних Сергах отключили электричество, чтобы снять со столба кота. Питомец два дня не мог слезть и пугал своими криками прохожих. Спасать кота приехали пожарные. В 273-ю пожарно-спасательную часть от единой дежурно-диспетчерской службы Нижнесергинского района обратились с просьбой снять питомца местные жители.

- Поступила информация о том, что на улице Южной в районе дома №16 на электрическом столбе (6000 квт), высота которого 10 метров, уже вторые сутки сидит и не может слезть рыжий кот, громким криком собирая около себя прохожих, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Фото: МЧС Свердловской области

Пожарные, приняв вызов, выехали на спасение кота. Чтобы снять животное со столба, пришлось согласовывать с энергетиками отключение электролинии. Питомца сняли с помощью автолестницы и передали хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU