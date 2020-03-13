Российская академия наук проверит, достойны ли Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил звания «Город трудовой доблести»

13 Март 2020 2020-03-13T16:05:42+03:00

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Свердловская область впереди России всей. Мы - первый регион страны, который уже и подготовил и отправил на экспертизу в Российскую академию наук заявки на присвоение своим городам званий «Городов трудовой доблести». На него претендуют Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил, которые в годы Великой Отечественной войны снабжали фронт военной техникой. В РАН заявки пройдут экспертизу и получат историческое обоснование того, почему именно три уральских города достойны такого звания.

- Обращения местных властей и жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 12 марта были поддержаны региональным правительством и областным Заксобранием, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - По словам губернатора Евгения Куйвашева, это очень важный шаг по сбережению исторической памяти и увековечению трудового подвига земляков-уральцев.

После получения положительного заключения заявки будут отправлени в оргкомитет «Победа» для утверждения Президентом России. Ожидается, что первые звания российским городам будут присвоены уже к 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU